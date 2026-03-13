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Apuntan a gestión de "El Compa" Genaro por 45 mdp

Alcalde afirma que observaciones corresponden a gestión de Genaro Ahumada.

Por Huasteca Hoy

Marzo 13, 2026 06:08 p.m.
A
Apuntan a gestión de "El Compa" Genaro por 45 mdp

CIUDAD VALLES. El alcalde de Tanlajás, Humberto Lucero Magaña, afirmó que las observaciones por alrededor de 45 millones de pesos detectadas en el municipio no corresponden a su administración, sino al gobierno anterior encabezado por Genaro Ahumada Cedillo, conocido como "El Compa".

El edil señaló que, debido al tiempo que lleva su gestión, su administración aún no ha sido auditada, mientras que el gobierno previo sí fue objeto de revisiones que derivaron en inconsistencias y presuntas malversaciones por ese monto.

De acuerdo con Lucero Magaña, entre las irregularidades detectadas figuran al menos 45 obras públicas incompletas o incluso inexistentes, proyectos que —dijo— fueron heredados por la administración anterior.

Añadió que será Genaro Ahumada Cedillo quien deberá solventar las observaciones realizadas por la Auditoría Federal, conforme avancen los procesos de revisión y fiscalización.

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