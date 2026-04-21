Arranca Gallardo obras en el circuito tének

CIUDAD VALLES.- El mandatario estatal estuvo en Valles para entregar la calle Haití, en la colonia Lázaro Cárdenas y para arrancar obras en el circuito tének y en el fraccionamiento José María Morelos y Pavón.

En la gira de este lunes, el mandatario estuvo en la San Antonio Huichimal, en donde comenzó los trabajos de rehabilitación y reconstrucción del circuito tének, una carretera que sube a la cordillera del mismo nombre de 40 kilómetros de larga y que tendrá un costo de 100 millones de pesos.

Luego arrancó los trabajos de la calle Zitácuaro, en el fraccionamiento Morelos y Pavón, la famosa calle del tianguis de La Pancho y por último, entregó un ramal de concreto hidráulico, en la calle Haití, una avenida que atraviesa las colonias Emiliano Zapata, Lázaro Cárdenas y va a dar hasta el sector de Troncones.

Durante la gira dijo que no sólo iba a haber MetroRed de Valles a Tamazunchale y viceversa, sino que habría una ruta, gratuita de Valles a San Luis Potosí y viceversa, también.

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