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Realizarán una lotería con causa

Por Carmen Hernández

Abril 20, 2026 03:00 a.m.
A
Realizarán una lotería con causa

Cerritos.- El próximo jueves 23 de abril en la Plazoleta Sertoma se llevará a cabo una lotería con causa, lo que se recaude será destinado para solventar los gastos funerarios de una personas, ya que su familia carece de recursos para solventar sus funerales.

Una persona perdió la vida, por lo que su familia ante la carencia de recursos, busca una alternativa para poder celebrar sus funerales. 

Por lo que la familia está organizando una tarde de lotería con causa en la Plazoleta Sertoma, este 23 de abril, a partir de las 5 de la tarde. 

Se tendrá a la venta nachos, cueros, elotes y aguas frescas, esperando tener una buena respuesta de parte de la población, para juntar recursos y poder sepultar a su familiar. 

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Lo que se reúna será destinado para solventar los gastos funerarios, por lo que se le invita a la población a que se una a esta loable causa y coopere asistiendo a este evento y comprando lo que estará en venta.

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