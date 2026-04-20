Después de varios días calurosos llega la lluvia

CIUDAD VALLES.- Después de uno de los días más extenuantes y calurosos del año, el frente frío 45 trajo agua y clima templado a la Huasteca.

Históricamente, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha registrado calor sofocante en abril, en toda la región, sin embargo, el tardío frente frío 45 convirtió los 36 grados del sábado 18 de abril en un domingo de 23 grados, con nublados y lluvias.

La duración del clima fresco sería el domingo completo y parte del lunes, aunque después el pronóstico apunta a calor y humedad para el resto del mes, condiciones más comunes para esta parte del estado potosino.