Frutas y verduras con alzas hasta de 500 por ciento

CIUDAD VALLES.- Los precios de los productos más básicos de la cocina siguen imparables en los supermercados, como lo demuestran los carteles de costo de cada uno de ellos en los negocios, por lo que familias solo adquieren una parte del producto, ante la falta de recursos.

Los ciudadanos siguen con las quejas y las preguntas por el costo que han adquirido productos que normalmente deberían ser baratos y que ahora cuestan más que los que se supone que son caros.

En marzo todavía se podía encontrar el kilo de chile serrano, el más recurrido para la cocina y las salsas, en 17 o 18 pesos, sin embargo, hoy, en un supermercado costaba 107 pesos, es decir, para una persona que acostumbra hacer su mandado en las tiendas de autoservicio, este producto sufrió un aumento del 600 por ciento de un mes a otro.

El jitomate, otro producto ubicuo de todos los platillos huastecos y mexicanos en general pasó de costar 15 pesos a 76 pesos, por poner un ejemplo, tuvo un incremento de 500 por ciento más.

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Este aumento ha hecho que se desbalancee la economía de muchas familias y que los comerciantes de comida bajen sus ganancias, ya que subir los costos haría un efecto adverso.