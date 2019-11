ASE observa a Huehuetlán más de 15 mdp

Huehuetlán.- La Auditoria Superior del Estado (ASE) detectó anomalías por más de 15 millones de pesos en la Cuenta Pública 2018 de este Municipio y tienen las autoridades señaladas 30 días para solventarlas.

La dependencia indicó que destacan, los municipios con pobreza extrema, identificados para este 2019, como de Atención de Zona Prioritaria, en el Presupuesto del Ejercicio Fiscal de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

En el 2018 se comprende una auditoria de nueve meses de la administración de los alcaldes salientes, y tres de los presidentes, que están en funciones.

Este Municipio tuvo observaciones por 15 millones 562 mil 716.68 pesos, los cuales corresponden en su mayoría a la administración encabezada por la ex alcaldesa Carolina Ramírez Villegas del PVEM, en donde aparte se han detectado inconsistencias millonarias en obras que donde no hay comprobación o no se cuenta con ellas físicamente.

La ASE les audito por fondo: Recursos fiscales y participaciones federales a municipios (RFPF), Fondo de aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las demarcaciones (FISM) y Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de las demarcaciones territoriales (FORTAMUN).