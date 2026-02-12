logo pulso
Entre la inspiración, las barreras y la impunidad: ser mujer en la ciencia mexicana

Atenderá DIF municipal a joven; quiso suicidarse

Por Redacción

Febrero 12, 2026 03:00 a.m.
CIUDAD VALLES.- El DIF Municipal se hará cargo de darle seguimiento al caso de Jesús, el joven que subió a la antena de la estación Stereobit FM con la intención de quitarse la vida.

El joven de 25 años de edad, llamado Jesús, quien ayer provocó que todos los medios de comunicación pusieran atención a la parte alta de la antena de Stereobit FM al subir con presumibles intenciones de hacerse daño, después de ser rescatado, fue llevado en primera instancia al DIF Municipal por la Cruz Roja y mediante gestiones de Protección Civil Municipal.

Una de las promesas hechas por el director de Protección Civil, Miguel Ángel Sánchez Hernández, fue que se mantendría el anonimato del joven y que no se expondría a las autoridades policiales luego de haber escalado la estructura, por eso se ha mantenido un hermetismo total sobre el problema por el que pasa el joven, aunque la atención sí la brindará directamente el DIF de Valles.

