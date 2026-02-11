Desalojan tienda “El Descontón”

MATEHUALA.- “El Descontón” es una tienda ubicada en el centro de la ciudad con cerca de 80 años de antigüedad, la que fue desalojada la mañana de este martes, donde con una orden el juez llegó a esta conocida tienda acompañado de oficiales de Policía Municipal y cargadores para desalojar la tienda.

“El Descontón” es una tienda que era un icono de la ciudad de Matehuala pues tenía cerca de 80 años en la ciudad donde vendían zapatos, herramientas para plomeros y carpinteros entre otros oficios, pues había clavos, tornillos, sombreros y muchas cosas más a precios bajos, siendo esta de las primeras zapaterías de la ciudad, mucha gente de las comunidades acudía a comprar sus zapatos en este lugar dado que eran muy baratos, al igual que los demás artículos que vendían.

Este negocio era propiedad deBaltazar Martínez Carmona, quien lamentablemente murió hace varios años, y actualmente la tienda era atendida por su esposa e hijas. Quienes varias veces manifestaron que les querían quitar su negocio familiar injustamente, pues ellas lo habían hecho crecer a lo largo de muchos años y era su forma de vivir y salir adelante.

La mañana de este martes se dio la orden de desalojo después de mucho tiempo de estar en juicios, y llegaron las autoridades municipales con cargadores y empezaron a sacar todos los artículos de “El Descontón”, y empezaron dejar todos los artículos tirados en la calle Julián de los Reyes, por lo que se tuvo que cerrar esta calle en lo que hacían el desalojo.

