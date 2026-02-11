logo pulso
Estado

Hoteleros esperan un repunte en ocupación

Por Carmen Hernández

Febrero 11, 2026 03:00 a.m.
RIOVERDE.- Hoteleros esperan un incremento de un 35 por ciento de ocupación hotelera para el 14 de febrero; explicaron que tienen una gran expectativa para este próximo fin de semana, que se festejará el Día del Amor y la Amistad.   Mencionaron que de hecho algunas parejas ya realizaron su reservaciones para este día tan especial, el día de los enamorados. Señalaron que tienen la esperanza de que la ocupación hotelera se incremente en un 35 por ciento , de hecho los turistas provienen de México, Guanajuato, Aguascalientes y Tampico, entre otros. Indicaron que los precios se mantienen, a fin de no afectar los bolsillos de los turistas.

