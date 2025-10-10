Atropellan a peatón; el responsable huye

Matehuala.- Una persona de sexo masculino resultó lesionada al ser atropellada por una camioneta en la carretera a La Paz, el culpable luego del accidente huyó del lugar sin importarle las condiciones del lesionado, por lo que Tránsito Municipal inició la búsqueda y lograron dar con el presunto culpable.

Los hechos se generaron en la carretera de Villa de la Paz a Matehuala, donde una persona fue embestida por una camioneta, testigos del accidente aportaron datos de lo ocurrido a los números de emergencia para pedir ayudar para el lesionado.

Al lugar acudieron elementos de la Cruz roja, quienes valoraron al afectado, que presentaba golpes y lesiones en diferentes partes del cuerpo, por lo que en la ambulancia lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica especializada.

Al lugar también acudieron elementos de Tránsito y Vialidad quienes en charla con testigos del accidente, información de datos del vehículo, por lo que empezaron la búsqueda del presunto culpable, y lograron ubicarlo y detener la camioneta que fue enviada a la pensión.

