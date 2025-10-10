logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡GRAN FELICIDAD!

Fotogalería

¡GRAN FELICIDAD!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Atropellan a peatón; el responsable huye

Por Redacción

Octubre 10, 2025 03:00 a.m.
A
Atropellan a peatón; el responsable huye

Matehuala.- Una persona de sexo masculino resultó lesionada al ser atropellada por una camioneta en la carretera a La Paz, el culpable luego del accidente huyó del lugar sin importarle las condiciones del lesionado, por lo que Tránsito Municipal inició la búsqueda y lograron dar con el presunto culpable. 

Los hechos se generaron en la carretera de Villa de la Paz a Matehuala, donde una persona fue embestida por una camioneta, testigos del accidente aportaron datos de lo ocurrido a los números de emergencia para pedir ayudar para el lesionado.

Al lugar acudieron elementos de la Cruz roja, quienes valoraron al afectado, que presentaba golpes y lesiones en diferentes partes del cuerpo, por lo que en la ambulancia lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica especializada. 

Al lugar también acudieron elementos de Tránsito y Vialidad quienes en charla con testigos del accidente, información de datos del vehículo, por lo que empezaron la búsqueda del presunto culpable, y lograron ubicarlo y detener la camioneta que fue enviada a la pensión.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Extienden suspensión de clases a toda la Huasteca por lluvias
    Extienden suspensión de clases a toda la Huasteca por lluvias

    Extienden suspensión de clases a toda la Huasteca por lluvias

    SLP

    Huasteca Hoy

    Buscan evitar riesgos tras las afectaciones en la región

    Ofrecerá Procuraduría Agraria jornada de varios juicios agrarios
    Ofrecerá Procuraduría Agraria jornada de varios juicios agrarios

    Ofrecerá Procuraduría Agraria jornada de varios juicios agrarios

    SLP

    Carmen Hernández

    Este día, tercera Feria del Empleo
    Este día, tercera Feria del Empleo

    Este día, tercera Feria del Empleo

    SLP

    Redacción

    Un calvario, falta de medicamentos para curar cáncer
    Un calvario, falta de medicamentos para curar cáncer

    Un calvario, falta de medicamentos para curar cáncer

    SLP

    Redacción

    Sobrevivientes reconocen el martirio para poder sanar