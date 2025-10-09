Ofrecerá Procuraduría Agraria jornada de varios juicios agrarios

RIOVERDE.- La Procuraduría Agraria prepara la Jornada Agraria por la Igualdad, que se realizará el próximo 15 de octubre en el salón ejidal de la Cofradía Grande.

El residente de la Procuraduría Agraria Javier Gallegos Oliva, refiere que se está trabajando de manera coordinada con el Tribunal Unitario Agrario 43 para llevar a cabo esta jornada de apoyo a personas que enfrentan problemas por posesión de tierras.

Refiere el funcionario que se estarán atendiendo 4O juicios agrarios dentro de las Jornadas Agrarias por la Igualdad dentro del Marco Internacional de las Mujeres Rurales.

Se atenderán 40 juicios agrarios por sucesión y el Registro Agrario Nacional, para el depósito de listas de sucesión y entrega de los respectivos documentos.

