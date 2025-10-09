Este día, tercera Feria del Empleo

logo pulso
Por Redacción

Octubre 09, 2025 03:00 a.m.
CIUDAD VALLES.- La Secretaría del Trabajo organizará la tercera Feria del Empleo de Ciudad Valles este día.

Este jueves, el Servicio Nacional de Empleo y la ST estarán encabezando la Feria de trabajo, en la que participan 30 empresas y dependencias que buscan a nuevos trabajadores para sus plantillas, de acuerdo con la coordinadora del SNE, Angélica Torre Cisneros.

La mayoría de tales empresas son de la localidad y algunas otras de regiones cercanas.

La oferta laboral será de 750 plazas, en esta ocasión y aunque el evento protocolario será a las 10 de la mañana, las puertas del salón de eventos, frente a Finanzas, en la calle Juárez, estará abierto desde las nueve de la mañana.

Los últimos rendimientos de las Ferias de Empleo han estado por encima del 60 por ciento de colocación de personas desempleadas en empleos bien remunerados. 

