Un calvario, falta de medicamentos para curar cáncer

CIUDAD VALLES.- En su testimonio sobre la supervivencia contra el cáncer de mama, la expositora dijo que la falta de medicamentos fue uno de los acicates de su calvario para poder sanar totalmente.

Esta mañana, en la plaza principal, la Instancia de la Mujer y la Secretaría de Salud tuvieron un foro sobre la prevención del cáncer de mama, en el mes en el que precisamente hay un recordatorio expreso sobre la prevención de este mal, uno de los principales acicates en la salud de las mujeres.

En el testimonio de la sobreviviente del carcinoma, Iracema Roque González, además de relatar cómo es que cambió su vida el padecerlo, expuso que entre los martirios de pasar por el cáncer, existió la falta de medicinas para curar y paliar el mal y aunque pudo salir adelante de la enfermedad, no dejó pasar la exposición sobre la falta que hay de los fármacos relacionados con el padecimiento.