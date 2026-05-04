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Aumentan casos de mujeres maltratadas

Por Redacción

Mayo 04, 2026 03:00 a.m.
A
Aumentan casos de mujeres maltratadas

CIUDAD VALLES.- Hasta 10 denuncias de mujeres maltratadas a la semana refiere la Instancia Municipal de la Mujer a la Fiscalía General del Estado. 

La directora, Rebeca Terán Guevara mencionó que aunque es una cifra promedio, hay ocasiones que hay más casos enviados a la Fiscalía General, por semana. 

En entrevistas anteriores, la delegada de la Fiscalía, Verónica Martínez Palacios ha dicho que el delito más común en su dependencia es el de violencia familiar, en el que casi el 100 por ciento es violencia de hombre contra mujer. 

Terán Guevara ha dicho que muchas mujeres han podido vencer el yugo de las parejas violentas, aunque hay mucho trabajo por hacer con algunos casos de maltrato, que aún no es denunciado, pese al apoyo que les brinda a quienes sufren de este yugo.

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