Aumentan denuncias por casos de maltrato animal en las redes

TAMAZUNCHALE.- A través de las redes sociales cada vez son más los casos de maltrato animal que se observan en este municipio, por lo que la asociación Eco-Huellas TMZ ha presentado varias denuncias ante la Fiscalía del Estado por dichas acciones.

La presidenta del organismo Bernarda González indicó que se están reuniendo los documentos necesarios para interponer la denuncia contra una persona, que agredió a un cachorro de otra persona, causándole severas lesiones, y quien ya está plenamente identificado por la parte afectada.

Sin embargo, son cientos los casos de violencia contra los animales que cada vez se denuncian en su página de Facebook, desde perros que se encuentran amarrados a la intemperie en los domicilios sin comida o agua, hasta aquellos de raza, que ya no pueden ser explotados al vender sus camadas y que son abandonados en las calles a su suerte.

Expresó que, si las personas no cuentan con las condiciones económicas para tener una mascota, o los espacios requeridos lo mejor es no adquirir nada, "una mascota es una responsabilidad como el tener un hijo, es un ser vivo, que siente, y que no merece ser maltratado" apenas este 2020 ya llevan documentados varios casos de maltrato animal, de los cuales varios han sido rescatados y otros más no han corrido con tan buena suerte.