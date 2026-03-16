logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Alfombra roja Oscar 2024: vestidos que destacaron en la ceremonia

Fotogalería

Alfombra roja Oscar 2024: vestidos que destacaron en la ceremonia

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Aumentan quejas por deterioro de la Alameda

Por Redacción

Marzo 16, 2026 03:00 a.m.
A
Aumentan quejas por deterioro de la Alameda

CIUDAD VALLES.- Surgen quejas por el deterioro de varios espacios de la Alameda Municipal.

Usuarios de la parte poniente de la ciudad se han quejado del mal estado que presentan varios espacios, tales como banquetas, pasillos y canchas deportivas, exigiendo a autoridades municipales que reparen estos deterioros.

En anteriores declaraciones tanto del alcalde David Medina Salazar como del secretario del Ayuntamiento, Luis Ángel Contreras Malibrán, han dado a conocer una controversia legal sobre el espacio que durante décadas fue destinado al parque, ya que hubo una reclamación de beneficiarios de Fibracel sobre este espacio, por lo tanto, el lugar no es de raigambre municipal, sino privada.

Este asunto ha sido reavivado desde la anterior administración de Medina (2021-2024) y ante la situación, la ley impide que haya inversión de dinero público en un espacio privado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Este lugar, que no ha sido cerrado al público, ha tenido un deterioro natural durante los últimos años, que desveló la controversia legal.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Ofrecen policías pláticas preventivas en los municipios
Ofrecen policías pláticas preventivas en los municipios

Ofrecen policías pláticas preventivas en los municipios

SLP

Jesús Vázquez

Buscan reducir ola de accidentes de estudiantes

Aeropuerto de Tamuín crecería y eliminaría avenida La Jarrilla
Aeropuerto de Tamuín crecería y eliminaría avenida La Jarrilla

Aeropuerto de Tamuín crecería y eliminaría avenida La Jarrilla

SLP

Redacción

El proyecto contempla construir seis pistas de aterrizaje

Promueve CRI no discriminación de personas con Down
Promueve CRI no discriminación de personas con Down

Promueve CRI no discriminación de personas con Down

SLP

Jesús Vázquez

Organiza desfile para recorrer varias calles de la ciudad

Promoverán uso del casco entre motociclistas
Promoverán uso del casco entre motociclistas

Promoverán uso del casco entre motociclistas

SLP

Carmen Hernández