Aumentan quejas por deterioro de la Alameda

CIUDAD VALLES.- Surgen quejas por el deterioro de varios espacios de la Alameda Municipal.

Usuarios de la parte poniente de la ciudad se han quejado del mal estado que presentan varios espacios, tales como banquetas, pasillos y canchas deportivas, exigiendo a autoridades municipales que reparen estos deterioros.

En anteriores declaraciones tanto del alcalde David Medina Salazar como del secretario del Ayuntamiento, Luis Ángel Contreras Malibrán, han dado a conocer una controversia legal sobre el espacio que durante décadas fue destinado al parque, ya que hubo una reclamación de beneficiarios de Fibracel sobre este espacio, por lo tanto, el lugar no es de raigambre municipal, sino privada.

Este asunto ha sido reavivado desde la anterior administración de Medina (2021-2024) y ante la situación, la ley impide que haya inversión de dinero público en un espacio privado.

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Este lugar, que no ha sido cerrado al público, ha tenido un deterioro natural durante los últimos años, que desveló la controversia legal.