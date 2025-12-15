Automovilista atropella a peatón

RIOVERDE.- Auto fantasma atropelló a un hombre en el entronque de la comunidad de San Martín, dejándolo tirado en muy malas condiciones, el cual recibió auxilio de corporaciones de emergencia que lo trasladaron a un hospital para que recibiera Atención médica.

Los hechos ocurrieron en la carretera federal 70, en el entronque de la comunidad de San Martín, desconociéndose características de la unidad motriz que lo atropelló.

El transeúnte transitaba por la citada carretera, cuando repentinamente un automóvil lo arrolló y luego del accidente se dio a la fuga el conductor de la unidad motriz.

Automovilistas que transitaban por esta importante vía, vieron el cuerpo de la persona tirado en plena carretera, por lo que solicitaron el apoyo a los cuerpos de emergencia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Al lugar arribaron paramédicos de Protección Civil quienes luego de evaluarlo y debido a las lesiones sufridas, de inmediato lo trasladaron en la ambulancia al Hospital IMSS Bienestar, donde los médicos hacen lo humanamente posible por salvarle la vida, debido a la gravedad de las lesiones sufridas.