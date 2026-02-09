logo pulso
Bad Bunny lidera espectáculo histórico en el Super Bowl con invitados especiales

Bad Bunny lidera espectáculo histórico en el Super Bowl con invitados especiales

Estado

Autoridades aplican Operativo Chatarra

Por Carmen Hernández

Febrero 09, 2026 03:00 a.m.
A
Autoridades aplican Operativo Chatarra

Cerritos.- Implementó la Dirección de Seguridad Pública Municipal el Operativo Chatarra, el objetivo es retirar los vehículos que estén abandonados en la vía pública, ya que representan un riesgo para la población en general.

La dirección de Seguridad Pública Municipal dio a conocer que hay varios vehículos abandonados en la vía pública que se han convertido en guarida de malvivientes o depósitos de desechos. 

Sin embargo, con anticipación se les notificó a los propietarios de los vehículos sobre la importancia de retirar las unidades de la vía pública o serían retirados con grúa. 

Los propietarios hicieron caso omiso, por lo que este fin de semana arrancó el operativo, donde fueron retirados los vehículos que estaban abandonados. 

Las unidades fueron remolcadas por las grúas autorizadas y llevadas a la pensión, propietarios deberán pagar una multa.

