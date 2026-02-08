Falla ruta Bicentenario, afectando a estudiantes
Estudiantes y trabajadores llegan tarde
CIUDAD VALLES.- Vecinos de la colonia El Gavilán y de Lomas de Santiago se quejan de que tiene 15 días que el servicio de autobuses urbanos no pasa con regularidad, afectando a estudiantes y trabajadores, que de última hora deben viajar en lo que sea.
De finales de enero a la fecha, esta ruta sólo pasa a las seis de la mañana y deja de pasar a las 6:15 y 6:25, como solía hacerlo, sino que lo hace después de las 6:30 y pasa tan repleto que no levanta pasajeros en estos dos sectores.
Los adolescentes que van a la secundaria llegan tarde a la escuela y los que entran en horarios de siete de la mañana no llegan, afectando la vida escolar y laboral de muchos de muchas personas.
Pidieron a la empresa enviar más camiones a este sector, al menos en ese horario de principal traslado de alumnos y de empleados generales, como habitualmente sucedía.
