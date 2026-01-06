logo pulso
Avanza rehabilitación del relleno sanitario

Celda 1 permaneció cerrada, lo que generó la inconformidad

Por Carmen Hernández

Enero 06, 2026 03:00 a.m.
A
Avanza rehabilitación del relleno sanitario

RIOVERDE.- Continúa el mejoramiento al relleno sanitario, por lo que se utilizaron 50 camiones de tezontle. 

La celda 1 desde el pasado 1ro. y hasta el 31 de diciembre permaneció cerrada, lo que generó la inconformidad de la población y solicitaron la intervención del Municipio para que se permitiera el ingreso de los desechos. 

Sin embargo, se llevó a cabo la rehabilitación de la rampa de acceso y de la entrada a la celda 2; así mismo, se utilizaron 50 camiones de tezontle, para que el terreno esté en buen estado, esto para garantizar las condiciones óptimas en el trabajo. Cabe destacar que diariamente Rioverde genera más de 75 toneladas de desechos.

