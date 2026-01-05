Mañana, Caravana Siguiendo la Estrella, darán rosca y atole

RIOVERDE.- Este martes se realizará la Caravana Siguiendo la Estrella con autos adornados y uno especial con los reyes magos, el recorrido será desde el Bulevar Ferrocarrilero, Bravo, Morelos hasta llegar a la plaza principal para terminar con la partida de la Rosca de Reyes, que se ofrecerá con un vaso de atole calientito.

Autoridades municipales dieron a conocer que se ultiman detalles para lo que será la Caravana, con carros alegóricos donde se recorrerá las principales calles de la ciudad, para llegar a la plaza principal.

Este martes a partir de las 5 de la tarde se partirá la mega rosca, por lo que se invita a la población en general a estar presentes, llevar sobre todo a sus hijos.

Es por ello que se les invita a los padres de familia, para que lleven a sus hijos a compartir la Rosca, la que será repartida acompañada de un vaso de atole calientito, mientras disfrutan para tomarse la foto con los reyes.

