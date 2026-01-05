logo pulso
Estado

Alcantarilla sin tapa, una trampa peligrosa

Por Jesús Vázquez

Enero 05, 2026 03:00 a.m.
A
Alcantarilla sin tapa, una trampa peligrosa

Matehuala.- Peligrosa alcantarilla destapada en el Parque Vicente Guerrero representa un peligro para los peatones que acostumbran ir a pasear a este lugar, ya que es una zona muy concurrida por los matehualenses, solo tiene pedazos de una tapa encima.

Los vecinos del Parque Vicente Guerrero comentaron que se ha descuidado el parque de diversión y relajamiento para las personas, requiere de trabajos de mantenimiento como las luminarias, así como las áreas verdes, pues es un lugar recreativo donde mucha gente acude a correr, caminar, o con sus hijos a jugar, ahora el peligro que representa la alcantarilla que se encuentre del lado de la calle Altamirano, junto a una luminaria, en malas condiciones.

 Mencionaron que es un peligro, porque la gente no la ve cuando va corriendo o caminando, pues los domingos este lugar suele tener muchos paseantes, alguien puede tropezar y caerse llegando a sufrir lesiones graves, aumentando el peligro para un adulto mayor, por lo que es importante que la arreglen lo más pronto posible, no esperar como dice el dicho ahogado el niño a tapar el pozo.

Expresaron que mínimo si no se arregla rápido, se debería poner una cinta roja de precaución, o algo para alertar a la población que camina en esta área.

