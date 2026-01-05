Motociclista se impacta contra urbano

Matehuala.- El sábado por la noche menor de edad que conducía una motocicleta chocó contra un camión de rutas urbanas en la colonia República resultando con algunas lesiones siendo trasladado a un hospital para que recibiera atención médica.,

Al lugar del accidente acudieron elementos de Protección Civil, que apoyaron.

El accidente se generó por la falta de precaución y el exceso de velocidad en la que conducía la motocicleta el menor de edad, que se impactó contra un camión urbano en las calles de Distrito Federal y Durango, testigos luego del percance pidieron apoyo a las corporaciones de emergencia, al quedar tirado en el pavimento el motociclista.

Al lugar llegaron rápidamente elementos de Protección Civil Municipal a brindarle los primeros auxilios, que atendieron al chofer de la motocicleta, un menor de edad, que debido a la gravedad de las lesiones, los paramédicos en la ambulancia lo trasladaron a un hospital de la ciudad para que recibiera atención médica.

También se presentaron elementos de la Policía Municipal, quienes acordonaron el área para evitar otro accidente.

Vecinos de la colonia República han mencionado que en esta zona son recurrentes los accidentes, se requiere colocar semáforos, señaléticas de seguridad, así como rondines de tránsitos y policía, pues choferes no respetan el alto, inclusive luego manejan en sentido contrario.