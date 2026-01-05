Peluquería la Michoacana, una tradición

logo pulso
Por Jesús Vázquez

Enero 05, 2026 03:00 a.m.
Matehuala.- Don Joel Hernández Villalobos con más de treinta años dedicándose a la peluquería en su Barbería La Michoacana, la cual fundó con su hermano Abel, el nombre se lo pusieron ya que son originaros de Michoacán.

Hace más de treinta años don Joel llegó a la ciudad de Matehuala, por lo que dice que ya se siente todo un matehualense, pues se casó aquí y tiene una hija nacida en Matehuala, ahora también una nieta, además de que en los más de treinta años que tiene en la también llamada Ciudad de las Camelias ha hecho muchas amistades, también ha apoyado dentro de la Congregación de los Testigos de Jehová. 

Refiere que ya van tres generaciones a las que les ha tocado cortarle el pelo, pues cuando llegó muchos señores acudían con sus niños y ahora esos niños que ya son unos caballeros que acuden con sus hijos a cortarse el pelo, le sorprende mucho ver cómo la gente lo recuerda con gran cariño, inclusive hay paisanos que cuando estaban en Matehuala se cortaban el pelo en su barbería, se fueron a Estados Unidos en busca del sueño americano, luego llegan y lo buscan para cortarse el pelo, agregó que luego ya no los reconoce por el paso de los años, pero ya cuando empiezan a platicar surgen los recuerdos.

Expresó que fue en 1994 cuando llegó a Matehuala y en la calle de Bocanegra colocó la Peluquería la Michoacana, hasta la fecha continúan en este lugar, donde mucha gente va a cortarse el pelo. 

Mencionó que en este trabajo también se han actualizado para los nuevos cortes modernos de los jóvenes, ahora esta profesión se la ha enseñado a su yerno, y quizás en algunos años más también su nieta y si llega a tener más nietos continúen con la tradición de la peluquería la Michoacana. 

