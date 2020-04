Ayuntamiento ya no puede con albergue del HG

Matehuala.- La anterior administración municipal determinó que el albergue anexo al Hospital General fuera responsabilidad del DIF Municipal para que se hiciera cargo de su sostenimiento.

Sin embargo, éste es regional porque la mayoría de las personas que lo ocupan provienen de otros municipios y aunque no se atiende a camelenses, la carga de su sostenimiento es para el Municipio que tienen que hacer la erogación para poder mantenerlo con todos los servicios, reveló el síndico municipal, Caleb Rodríguez Ocampo.

Dijo que el personal que ahí labora ya no quiere trabajar por temor a un contagio y es que llegan personas que provienen de comunidades con enfermos y no se tiene el recurso para una sanitización y ni siquiera para una limpieza constante del lugar para evitar contagios. "No contamos con productos desinfectantes, no se tienen cubrebocas ni guantes porque no hay en existencia".

No obstante, el síndico señaló que se ha platicado con alcaldes de otros municipios para lograr un acuerdo para que respalden al Albergue del Hospital General, porque en su mayoría las personas provienen de diversos municipios, incluyendo el sur de Nuevo León, pero no se tuvo respuesta.

Ante esa situación que se enfrenta, dijo, "vamos a entregarlo al DIF Estatal para que la Coordinación Regional del DIF estatal que está a cargo de Rosa Isela Segovia se haga cargo del albergue y lo pueda administrar".

Para concluir expresó nosotros vamos hacer la entrega-recepción para el 30 de abril al DIF estatal.