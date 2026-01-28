Bajo investigación, policías por extorsión
No ha llegado ninguna notificación sobre el caso: director
CIUDAD VALLES.- Admite el alcalde David Medina que hay elementos de la Policía Municipal bajo investigación por ayudar a extorsionadores; el director de la Municipal, José Juan Herrera Sierra refirió que la Fiscalía General del Estado no les ha notificado nada.
Agregó el edil que no se puede dar de baja a nadie hasta que haya avances en las mismas investigaciones y que el 80 por ciento de los 140 elementos han pasado sus exámenes de control y confianza.
El alcalde comentó que no tolerarán estos comportamientos y que están abiertos a las denuncias que quiera poner la ciudadanía al respecto.
HERRERA SIERRA NO HA SIDO NOTIFICADO
El director de la Policía Municipal dijo que no le ha llegado a su oficina ninguna notificación sobre el caso de presuntos policías que protegen a extorsionadores, y ante la pregunta sobre si ya estaban identificados los policías infractores, dijo que "pues no sé si la Fiscalía tenga algún dato o nombre, a nosotros no nos han pasado nada (...) por la secrecía de las investigaciones que ellos hacen".
