Bajo investigación, policías por extorsión

CIUDAD VALLES.- Admite el alcalde David Medina que hay elementos de la Policía Municipal bajo investigación por ayudar a extorsionadores; el director de la Municipal, José Juan Herrera Sierra refirió que la Fiscalía General del Estado no les ha notificado nada.

Agregó el edil que no se puede dar de baja a nadie hasta que haya avances en las mismas investigaciones y que el 80 por ciento de los 140 elementos han pasado sus exámenes de control y confianza.

El alcalde comentó que no tolerarán estos comportamientos y que están abiertos a las denuncias que quiera poner la ciudadanía al respecto.

HERRERA SIERRA NO HA SIDO NOTIFICADO

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El director de la Policía Municipal dijo que no le ha llegado a su oficina ninguna notificación sobre el caso de presuntos policías que protegen a extorsionadores, y ante la pregunta sobre si ya estaban identificados los policías infractores, dijo que "pues no sé si la Fiscalía tenga algún dato o nombre, a nosotros no nos han pasado nada (...) por la secrecía de las investigaciones que ellos hacen".