Becas alimentarias, para quienes las requieran: Sedesore

CIUDAD VALLES.- Asegura la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore) que el Programa Alimentario es para todos los que lo requieran y no solamente para personas afiliadas o simpatizantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

El titular de la Sedesore, Ignacio Segura Morquecho pidió "no dejarse engañar y no permitir que se malinforme a la ciudadanía, puesto que no hay restricciones para pertenecer o acceder a las Becas Alimentarias o cualquier otro beneficio social que ofrece Gobierno del Estado".

Invitó a cualquier interesado en recibir este programa a acudir a la calle Fuego 405, del fraccionamiento Avance, a un lado de la primaria Graciano Sánchez.