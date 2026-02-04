Bendicen a los Niños Dios, semillas y velas

MATEHUALA.- Este lunes por la tarde se llevó a cabo la tradicional celebración del Día de la Candelaria fecha en la que la gente de campo se encarga de llevar las semillas a bendecir para tener una buena cosecha, también llevan a bendecir las imágenes del Niño Dios y de las velas y veladoras.

En las diferentes iglesias de la ciudad se llevó a cabo esta celebración donde hubo buena respuesta de feligreses en cuanto a llevar imágenes del Niño Dios así como velas y llevar niños pequeños a bendecir, sin embargo, fueron muy pocas las personas que llevaron sus semillas a bendecir, pues ésta es una tradición que poco a poco se está acabando.

Anteriormente eran muchas las personas originarias del campo que llevaban sus semillas a sembrar, donde la gente cargaba frijol, maíz, entre otro tipo de semillas para sembrar, esto se debe a que ya muchos jóvenes del campo no quieren seguir con las tradiciones, así mismo, hay muchos que ya dejaron de cosechar en sus comunidades, porque han optado por dejar su vida en el campo y prefieren irse a trabajar a una ciudad, y muchos otros que optan por mejor irse al extranjero en busca de mejores oportunidades laborales.

La tradición se debe a que mucha gente en esta fecha aprovechaba para llevar sus semillas a bendecir, y de esta manera Dios apoye a las personas de campo brindando lluvias para combatir la sequía y que tengan buenas cosechas las personas que se encarguen de la agricultura.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí