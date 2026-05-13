"Megapuente" escolar por festejos a los maestros
Del miércoles 13 al 18 de mayo no habrá clases: URSEHN
CIUDAD VALLES.- Al menos en Valles, habrá puente de nueva cuenta porque el miércoles 13 es el último día de clases y de ahí hasta el lunes 18 de mayo, de acuerdo con datos del jefe de la Unidad Regional de Servicios Educativos de la Huasteca Norte (URSEHN), José Isabel Gutiérrez Zúñiga.
Las clases habituales en Valles solamente serán hasta este miércoles 13 de mayo, porque el jueves 14, el Ayuntamiento celebrará a todos los maestros del municipio, con una ceremonia de entrega de reconocimientos a la trayectoria, en el salón de Cabildo y, poco después habrá un festín en el deportivo Manuel Gómez Morín.
El viernes 15 de mayo viene marcado en el Calendario Escolar como descanso obligatorio, entonces, los niños tendrán cuatro días de asueto, incluyendo el fin de semana. Además de ello, algunas instituciones cambiaron actividades este inicio de semana porque apenas están celebrando a las madres.
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El miércoles 13 de mayo será el último día de clases; las actividades se reanudarán el lunes 18