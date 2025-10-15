Bloquean entrada de Tamazunchale en plena visita de Sheinbaum

CIUDAD VALLES.- Manifestantes de Santa María Picula bloquearon la entrada principal a Tamazunchale porque argumentan que no fueron atendidos durante la contingencia por las lluvias. El Secretario General de Gobierno dialogó con ellos.

Alrededor de las 14:00 horas, la presidenta Claudia Sheinbaum recorría las zonas dañadas de Tamazunchale.

Un grupo de manifestantes se apostó en el primer cruce vial de Tamazunchale para dar a conocer a la Presidenta -que pasaría por ahí-, lo que consideraron un desdén con el que los han tratado, tanto el Gobierno Municipal de Adelaido Cabañas como el estatal de Ricardo Gallardo.

Montado en motos de colaboradores, J. Guadalupe Torres Sánchez y otros funcionarios llegaron en motos y en pocos minutos negociaron para liberar el bloqueo, que se dispersó hacia las esquinas inmediatas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El contingente de la Presidenta pasó por el lugar para ir a uno de los puntos afectados por las crecientes.