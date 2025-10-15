Instalan centro de acopio de víveres

MATEHUALA.- Con el lema “Tu solidaridad transforma vidas”, las oficinas de Bienestar abrieron un centro de acopio para apoyar a los damnificados de la Huasteca potosina que están pasando una

situación difícil por la tormenta “Raymond”.

El centro de acopio está en las oficinas del Bienestar ubicadas en la calle Insurgentes número 214 del centro de la ciudad, se recibirán los víveres de lunes a viernes en un horario de 9 de la mañana a tres de la tarde.

El centro de acopio es para recaudar víveres en apoyo a las familias afectadas por el paso de la tormenta Raymond en la Huasteca potosina, y la Secretaría del Bienestar invita a los matehualenses a apoyar a las personas que están pasando momentos difíciles.

Entre los víveres pueden llevar alimentos no perecederos, artículos de higiene personal, artículos de limpieza, ropa en buen estado, cobijas, alimento para mascotas, pañales para adultos, pañales para bebés, entre otros artículos.

Así mismo, brigadas de trabajadores de Bienestar del Altiplano potosino acudirán a la Huasteca potosina para entregar los víveres así como para ayudar a las personas en lo que les haga falta.