La Zona Tének, enorme basurero

Habitantes tienen un mes sin recolección de basura

Por Redacción

Octubre 15, 2025 03:00 a.m.
A
CIUDAD VALLES.- Un mes cumplió sin ir a parte de la zona tének el camión de la basura.

Habitantes de La Pila, Las Chochas y El Chuchupe se quejaron de que, durante un mes, el camión recolector no se ha parado en estos ejidos, mientras que en otros, han cumplido con sus itinerarios.

Desde hace días, las mesas donde colocan las bolsas de basura están llenas y aunque saben que el camión visita los ejidos que están próximos al municipio, desde el Libramiento Poniente, los que están por el lado de San Miguel se han quedado sin el servicio, casi por 30 días.

