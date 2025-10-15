Invitan al Festival de Día de Muertos

RIOVERDE.- Todo listo para el Festival Día de Muertos “Luz Eterna”, que se realizará el próximo 30 de octubre, por lo que se invita a los habitantes a asistir al evento. Autoridades municipales dieron a conocer que están listas las actividades culturales del Festival Día de Muertos “Luz Eterna”.

El evento lleno de tradición y color se realizará este próximo 30 de octubre a las 6 de la tarde, el recorrido “Raíces y Recuerdos” lo encabezará la Escuela Secundaria “Benito Juárez”, el punto de reunión será el Campo Ferrocarrilero, posteriormente se dirigirán a la Plaza Principal.

Se contará con la participación de grupos de huehues, comparsas y Corazones Sabios, es por ello que se invita a la población para que acudan a presenciar estas actividades en el marco del Día de Muertos.