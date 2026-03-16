Bomberos controlan incendio en basurero

SAN CIRO DE ACOSTA.- Se registra un incendio en un basurero clandestino el que fue combatido por elementos del Cuerpo de Bomberos a quienes se les solicitó su apoyo.

Los tragahumo recibieron una llamada de auxilio porque enormes llamaradas se observaban en un basurero clandestino ubicado entre loa caminos vecinales de San José del Tapanco y Santa Rosa, lo que generaba mucho temor entre habitantes que viven en este sector.

Por lo que los bomberos se trasladaron a bordo de una motobomba para combatir las enormes llamaradas que se estaban generando, ya que se tenía miedo que siguiera propagándose el fuego. Por fortuna fue combatido a tiempo y evitar que se propagara a las zonas aledañas, donde habitan algunas personas.

Finalmente recomendaron a la población evitar la quema de basura, no usar fuego para limpiar los terrenos y en caso de detectar algún incendio, solicitar el apoyo inmediato a los cuerpos de emergencia, que acudirán para brindar el apoyo que se requiera y sofocar el fuego.

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