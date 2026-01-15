logo pulso
Bomberos hará colecta de recursos

Por Carmen Hernández

Enero 15, 2026 03:00 a.m.
A
Bomberos hará colecta de recursos

RIOVERDE.- El Cuerpo de Bomberos realizará una colecta para recaudar recursos para rehabilitar 3 unidades que usan para atender cualquier contingencia, las que se requieren para poder brindar un buen servicio.

El comandante Ricardo Canseco Hernández dijo que fue un paliativo el que el Gobierno del Estado haya liberado los recursos del 2025 que les debía, recientemente le pagaron. 

La unidad M7 tiene un deterioro en el tanque, el vehículo se utiliza para acudir a apagar los incendios de pastizales y la reparación tendrá un costo de más de 15 mil pesos. 

Recientemente a la unidad M2 se le tronó una llanta, las cuales datan de 1995 y está deteriorada.




Así como la pipa de agua está en mal estado y por ende se requiere de recursos para repararla. 

Es por ello que se tiene contemplado realizar una colecta, para captar recursos económicos, que se requieren a la de ya.  

Es por ello que se solicitará el apoyo a la población en general, para que se una a esta noble causa, finalizó.

