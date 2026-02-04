Bomberos sofocan incendio de vehículo

RIOVERDE.- Se incendia vehículo estacionado en la calle Jiménez; cabe destacar que el automovilista dejó estacionada su unidad en dicha calle, afuera de una farmacia.

Sin embargo, de manera repentina comenzó a incendiarse, por lo que solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia. Al lugar acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos a bordo de la unidad M9, quienes de manera inmediata controlaron el fuego.

Los daños no han sido cuantificados y se desconoce la causa que generó el incendio.