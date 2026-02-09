Bomberos sofocan un incendio en un lote de carros
Enormes lengüetas de fuego consumieron todo
RIOVERDE.- Continúan los incendios de pastizales, ahora se registró uno en un lote de desechos automotrices, que generó mucho temor entre habitantes por las enormes llamas que se generaron y el riesgo que se expandiera con rapidez.
El comandante del cuerpo de bomberos Hilario Vázquez Méndez dijo que los incendios se siguen generando, ahora se registraron en el norte y sur de la ciudad, donde acudieron elementos del cuerpo de bomberos a bordo de la unidad M8, M9 y M14, para combatirlos.
Sin embargo, ayer vecinos reportaron enormes llamaradas por lo que solicitaron el apoyo de los bomberos y personal de la Guardia Civil, por el riesgo que representaba.
Las enormes llamaradas consumieron desechos automotrices. Finalmente hicieron un llamado a no limpiar con fuego los terrenos para evitar que el incendio se salga de control y se disperse.
