logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Bad Bunny lidera espectáculo histórico en el Super Bowl con invitados especiales

Fotogalería

Bad Bunny lidera espectáculo histórico en el Super Bowl con invitados especiales

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Bomberos sofocan un incendio en un lote de carros

Enormes lengüetas de fuego consumieron todo

Por Carmen Hernández

Febrero 09, 2026 03:00 a.m.
A
Bomberos sofocan un incendio en un lote de carros

RIOVERDE.- Continúan los incendios de pastizales, ahora se registró uno en un lote de desechos automotrices, que generó mucho temor entre habitantes por las enormes llamas que se generaron y el riesgo que se expandiera con rapidez.  

El comandante del cuerpo de bomberos Hilario Vázquez Méndez dijo que los incendios se siguen generando, ahora se registraron en el norte y sur de la ciudad, donde acudieron elementos del cuerpo de bomberos a bordo de la unidad M8, M9 y M14, para combatirlos. 

Sin embargo, ayer vecinos reportaron enormes llamaradas por lo que solicitaron el apoyo de los bomberos y personal de la Guardia Civil, por el riesgo que representaba. 

Las enormes llamaradas consumieron desechos automotrices. Finalmente hicieron un llamado a no limpiar con fuego los terrenos para evitar que el incendio se salga de control y se disperse.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Fallece Hombre en Tancanhuitz tras caída de cuatrimoto
Fallece Hombre en Tancanhuitz tras caída de cuatrimoto

Fallece Hombre en Tancanhuitz tras caída de cuatrimoto

SLP

Huasteca Hoy

El hombre de 59 años no logró sobrevivir a las lesiones sufridas en el accidente vial cerca de Tamaletón.

Dos motociclistas lesionados en diferentes accidentes ocurridos en Ciudad Valles
Dos motociclistas lesionados en diferentes accidentes ocurridos en Ciudad Valles

Dos motociclistas lesionados en diferentes accidentes ocurridos en Ciudad Valles

SLP

Huasteca Hoy

Dos motociclistas resultaron heridos en diferentes incidentes en Ciudad Valles, uno tras chocar con una camioneta y otro al caer por perros en su camino.

Mujer descalabra a hombre con bote de cerveza en Santa Rosa
Mujer descalabra a hombre con bote de cerveza en Santa Rosa

Mujer descalabra a hombre con bote de cerveza en Santa Rosa

SLP

Huasteca Hoy

Un hombre es asistido por paramédicos luego de ser agredido por una mujer en Santa Rosa con un bote de cerveza, sufriendo lesiones graves.

Falla ruta Bicentenario, afectando a estudiantes
Falla ruta Bicentenario, afectando a estudiantes

Falla ruta Bicentenario, afectando a estudiantes

SLP

Redacción

Estudiantes y trabajadores llegan tarde