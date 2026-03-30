Brindan auxilio a feligreses en el Domingo de Ramos
Entre la multitud de feligreses sufrieron malestares
CIUDAD FERNÁNDEZ.- Un grupo de personas que participaban en el Domingo de Ramos se les brindaron los primeros auxilios debido a malestares que resintieron entre la multitud de feligreses que acudieron a celebrar la tradición católica.
La Coordinación de Protección Civil Municipal dio a conocer que por el Domingo de Ramos, se dispuso de un operativo especial, donde se desplegaron 3 ambulancias, paras brindar auxilio a personas que lo llegaran a requerir.
Los paramédicos atendieron a 3 personas que registraron síntomas de agotamiento físico, las que recibieron servicio para evitar que empeorara su situación.
Luego de recibir los primeros auxilios las personas afectadas, no fue necesario trasladarlas a recibir atención al Hospital Regional de Rioverde, recuperaron su salud con la atención recibida.
