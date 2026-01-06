Buena respuesta a carrera atlética de Ferema 2026

Matehuala.- A pesar de que se canceló la Ferema 2026, se llevó a cabo la tradicional carrera atlética de Ferema 2026 de 10 Km. y 5Km., que se ha convertido en una tradición que lleva muchos años, y en la que han participado grandes atletas nacionales.

La carrera de este año se llevó a cabo saliendo de la Catedral, y en ésta recorrieron los 10 Km. y 5Km., pero pasando por paisajes y lugares históricos de Matehuala, la salida y meta fueron en la Catedral de Matehuala, dentro de la carrera se contó con apoyo de corporación de auxilio y de Tránsito Municipal que estuvieron apoyando a los corredores en el caso de una emergencia.

Hubo una excelente participación de hombres y mujeres de diferentes edades en esta gran carrera atlética, pues el atletismo es un deporte que en los últimos años ha destacado en la ciudad, sobre todo muchos jóvenes que han empezado a practicarlo.

Cabe hacer mención que la carrera de Ferema es una tradición que se lleva año con año y sólo se ha cancelado en época de la pandemia del Covid 19.

