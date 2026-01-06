logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"Nunca lo vamos a olvidar": civiles relatan bombardeos en Venezuela

Fotogalería

"Nunca lo vamos a olvidar": civiles relatan bombardeos en Venezuela

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Buena respuesta a carrera atlética de Ferema 2026

Por Jesús Vázquez

Enero 06, 2026 03:00 a.m.
A
Buena respuesta a carrera atlética de Ferema 2026

Matehuala.- A pesar de que se canceló la Ferema 2026, se llevó a cabo la tradicional carrera atlética de Ferema 2026 de 10 Km. y 5Km., que se ha convertido en una tradición que lleva muchos años, y en la que han participado grandes atletas nacionales.

La carrera de este año se llevó a cabo saliendo de la Catedral, y en ésta recorrieron los 10 Km. y 5Km., pero pasando por paisajes y lugares históricos de  Matehuala, la salida y meta fueron en la Catedral de Matehuala, dentro de la carrera se contó con apoyo de corporación de auxilio y de Tránsito Municipal que estuvieron apoyando a los corredores en el caso de una emergencia. 

Hubo una excelente participación de hombres y mujeres de diferentes edades en esta gran carrera atlética, pues el atletismo es un deporte que en los últimos años ha destacado en la ciudad, sobre todo muchos jóvenes que han empezado a practicarlo.

Cabe hacer mención que la carrera de Ferema es una tradición que se lleva año con año y sólo se ha cancelado en época de la pandemia del Covid 19.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Motociclista se impacta contra urbano
    Motociclista se impacta contra urbano

    Motociclista se impacta contra urbano

    SLP

    Redacción

    Alcantarilla sin tapa, una trampa peligrosa
    Alcantarilla sin tapa, una trampa peligrosa

    Alcantarilla sin tapa, una trampa peligrosa

    SLP

    Jesús Vázquez

    Mañana, Caravana Siguiendo la Estrella, darán rosca y atole
    Mañana, Caravana Siguiendo la Estrella, darán rosca y atole

    Mañana, Caravana Siguiendo la Estrella, darán rosca y atole

    SLP

    Carmen Hernández

    Recorrerá varias calles, con carros alegóricos, para terminar en la plaza principal y partir mega rosca

    Peluquería la Michoacana, una tradición
    Peluquería la Michoacana, una tradición

    Peluquería la Michoacana, una tradición

    SLP

    Jesús Vázquez