Burócratas municipales de Ébano, sin aguinaldo

CIUDAD VALLES.- En la Presidencia Municipal de Ébano solamente le pagaron su aguinaldo a los sindicalizados, pero a los empleados de confianza no les han dado nada a estas alturas de diciembre, que ya finaliza mañana.

Un total de 200 sindicalizados cobraron tarde el aguinaldo, el 26 de diciembre, pero todos los de confianza, que superan esta cifra, han tenido que pagar cenas, regalos y gastos del fin de año sin la ayuda de la prestación.

J. Guadalupe Ordaz Cruz, presidente panista de Ébano no ha dado explicaciones oficiales en medios de comunicación, aunque hay publicaciones en las redes sociales que apuntan al pasado Gobierno, de la actual delegada de Gobernación, Soledad Carreño Linares, de haberse llevado el ahorro correspondiente para el pago de los aguinaldos. Un grupo de trabajadores exigen que no se politice la situación y piden la intervención del Gobierno del Estado para que los apoye, ya que el alcalde no ha dicho nada y van nueve días de atraso para ese abono, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo.