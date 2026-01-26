Villa de la Paz.- Se llevó a cabo la tradicional callejoneada con el burro Rufino el sábado por la tarde, el recorrido inició de la Plaza del Minero y recorrieron las principales calles de la ciudad para terminar nuevamente en la Plaza del Minero.

Este año tuvo una excelente respuesta la tradicional callejoneada del Burro Rufino, ya que acudieron cientos de personas a este evento, como es tradicional el punto de reunión fue en la Plaza del Minero, donde llegaron con el burrito y le colocaron garrafones llenos de mezcal, así mismo le pusieron un sombrero de paja y empezaron el recorrido.

El recorrido fue por las principales calles del pueblo paceño, donde jóvenes, adultos y personas de la tercera edad, algunos llevaban sus tarritos, así mismo estuvieron dando vasitos desechables en los que a la gente le brindaban el tradicional mezcal, una bebida muy reconocida en el Altiplano potosino.

Se contó con la presencia de bandas y tamborazos que estuvieron acompañando la callejoneada, interpretando varias melodías, esta es una tradición que ha destacado por muchos años, a pesar de que el original burro Rufino ya falleció, la tradición ha continuado con otro burrito que los acompaña para que no acabe esta fiesta, pues el burro Rufino es conocido como el rey de las callejoneadas.

