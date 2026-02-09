Callejoneada por día del amor y la amistad

Cerritos.- Todo listo para la callejoneada que se llevará a cabo en el marco del Día del Amor y la Amistad, iniciará a las 6 de la tarde, recorrerá varias calles acompañados de una rondalla para terminar en la plaza principal.

Esta será la cuarta edición de la callejoneada por el Festival del Amor que se lleva a cabo en el municipio, se espera haya muchos participantes en este evento.

El evento iniciará a las 6 de la tarde y participarán varias agrupaciones musicales como la Rondalla Corisaba, Nocturnal, Voz del Corazón, entre otros.

Es por ello que se le invita a la población en general para que festeje este día tan especial, donde las Rondallas acompañarán al grupo hasta llegar a la plaza principal, donde continuará con un evento musical.

