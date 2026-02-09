Callejoneada por día del amor y la amistad
Participantes recorrerán varias calles hasta terminar en la plaza principal
Cerritos.- Todo listo para la callejoneada que se llevará a cabo en el marco del Día del Amor y la Amistad, iniciará a las 6 de la tarde, recorrerá varias calles acompañados de una rondalla para terminar en la plaza principal.
Esta será la cuarta edición de la callejoneada por el Festival del Amor que se lleva a cabo en el municipio, se espera haya muchos participantes en este evento.
El evento iniciará a las 6 de la tarde y participarán varias agrupaciones musicales como la Rondalla Corisaba, Nocturnal, Voz del Corazón, entre otros.
Es por ello que se le invita a la población en general para que festeje este día tan especial, donde las Rondallas acompañarán al grupo hasta llegar a la plaza principal, donde continuará con un evento musical.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Fallece Hombre en Tancanhuitz tras caída de cuatrimoto
Huasteca Hoy
El hombre de 59 años no logró sobrevivir a las lesiones sufridas en el accidente vial cerca de Tamaletón.
Dos motociclistas lesionados en diferentes accidentes ocurridos en Ciudad Valles
Huasteca Hoy
Dos motociclistas resultaron heridos en diferentes incidentes en Ciudad Valles, uno tras chocar con una camioneta y otro al caer por perros en su camino.
Mujer descalabra a hombre con bote de cerveza en Santa Rosa
Huasteca Hoy
Un hombre es asistido por paramédicos luego de ser agredido por una mujer en Santa Rosa con un bote de cerveza, sufriendo lesiones graves.