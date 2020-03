Camelenses siguen acudiendo a plazas

Matehuala.- Se bombardea por todos los medios de comunicación que México, como otros países del mundo, se encuentra en una situación de contingencia sanitaria por la pandemia del Covid-19.

Esto desde luego que es una amenaza a la salud pública, sin embargo, a muchas personas no les ha "caído el veinte" de que puede haber contagios y que no deben de frecuentar espacios públicos y que deben mantenerse en sus hogares por lo que continúan reuniéndose en las plazas públicas.

Muchos buscan un lugar para descansar bajo la sombra de un árbol y no les importa estar aglomerados, por lo que no mantienen la distancia de un metro y medio aproximadamente, entre persona y persona.

Las personas no saben o no están enterados de que deben de estar confinados en sus hogares para evitar el contagio del Covid-19 a pesar de que la responsabilidad es de todos, pero no lo entienden.

Se está estimando que esta emergencia se prolongue más allá del 20 de abril y la gente hace poco para que no sea así.