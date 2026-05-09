Caminos vecinales, basureros clandestinos

RIOVERDE.- Caminos vecinales se han convertido en basureros clandestinos generando unas zonas de insalubridad y afectando a personas que viven por estos lugares.

Vecinos de comunidades denunciaron que personas a bordo de camionetas llegan a unos metros de la carretera y tiran todo tipo de desechos, sin importarles la contaminación ambiental que generan.

Los lugares se han vuelto basureros clandestinos, se puede encontrar todo tipo de desechos, ropa, colchones, sillas y diversos utensilios.

El lugar luce feo y sucio, aunado de que con las altas temperaturas, el lugar emite olores nauseabundos y la insalubridad que se tiene que soportar en la zona.

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Por lo que es importante que las autoridades ejidales tomen cartas en el asunto, para erradicar este problema de contaminación ambiental que se está generando en estos lugares.