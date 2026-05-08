Confían comerciantes mejoren sus ventas

Matehuala.- Comerciantes están listos para el próximo diez de mayo, fecha que en México celebramos el día de las madres, saben que es una oportunidad para tener buenas ventas, ya que el amor más fuerte que hay de un hombre o una mujer es el amor a su madre.

Al hacer un recorrido por el centro de la ciudad, se pudo observar que hay muchos comercios ofreciendo diferentes productos para mamá, planchas, licuadoras, mesas, estufas, refrigeradores, bolsos, ropa, inclusive restaurantes tienen promociones para ese día, hay emprendedores que ofrecen servicios especiales como peinados, desayunos sorpresas entre muchas otras cosas.

Comerciantes reconocen que ha sido un año difícil, se vive una crisis económica, muchos negocios optan por cerrar debido a las bajas ventas, donde casi todo lo que ganaban se va en la renta y es por eso que mejor optan por cerrar ya que no hay ganancias.

Pero el 10 de mayo es una oportunidad de recuperar todas las pérdidas que han tenido a lo largo del año, por lo que también exhorta a la población comprar los regalos para mamá en tiendas locales y no en supermercados, pues hay que destacar que si compras un detalle para mamá en tiendas locales, se ayuda al comercio y se logra evitar que un comerciante local se vaya a la quiebra.

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