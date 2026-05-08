Dan recursos de la Escuela es Nuestra

CIUDAD VALLES.- Esta mañana, la delegación de la Secretaría de Bienestar entregó los plásticos a los comités de la Escuela es Nuestra (EN) para el actual ejercicio.

Durante la mañana, la delegación de Bienestar, a cargo de Griselda Mezquida Saldaña entregó 298 medios de cobro (tarjetas y papelería) para que al final de mes, los comités de la EN puedan usar el recurso que les tocó para hacer sus obras.

El monto para nivel básico sería de 69 millones 500 mil pesos y para el nivel medio básico 14 millones 900 mil pesos, lo que da un total de 84 millones 400 mil pesos.

En este momento se encuentran en etapa de estudiar cotizaciones, en donde está apoyando Bienestar, ya que ha habido casos de personas que aspiran a constructores y presentan cédulas falsas u otros que tienen malos historiales en trabajos anteriores.

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