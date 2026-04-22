Camión cargado de carbón se incendia
RIOVERDE.- Se incendia camión cargado de carbón, frente a la aeropista, el Cuerpo de Bomberos tardaron más de 5 horas en combatirlo.
A las 3:20 de la tarde el Cuerpo de Bomberos recibió una llamada de un incendio de vehículo de carga de carbón, sin embargo, a través de las unidades M9 y M8 a carretera Rioverde-Valles se trasladaron los apagafuegos.
Sin embargo, desconocían qué lo provocó, el fuego no podía ser controlado y tras más de 4 horas, por fin pudo ser combatido; por fortuna no hubo personas lesionadas, no han sido cuantificado las pérdidas.
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