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Camión cargado de carbón se incendia

Por Carmen Hernández

Abril 22, 2026 03:00 a.m.
A
Camión cargado de carbón se incendia

RIOVERDE.- Se incendia camión cargado de carbón, frente a la aeropista, el Cuerpo de Bomberos tardaron más de 5 horas en combatirlo. 

A las 3:20 de la tarde el Cuerpo de Bomberos recibió una llamada de un incendio de vehículo de carga de carbón, sin embargo, a través de las unidades M9 y M8 a carretera Rioverde-Valles se trasladaron los apagafuegos. 

Sin embargo, desconocían qué lo provocó, el fuego no podía ser controlado y tras más de 4 horas, por fin pudo ser combatido; por fortuna no hubo personas lesionadas, no han sido cuantificado las pérdidas. 

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