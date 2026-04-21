Detectan más casos de gusano barrenador

Autoridades acercan capacitación a ganaderos para prevenir más casos

Por Carmen Hernández

Abril 21, 2026 03:00 a.m.
A
CIUDAD FERNÁNDEZ.- En lo que va del mes se han atendido 14 presuntos casos de gusano barrenador, para evitar que se genere una epidemia.  

El departamento de Desarrollo Rural, continúa acercando las capacitaciones a los ganaderos, incluso se ha recorrido las comunidades de Ojo de Agua de San Juan, Atotonilco, Las Pilas, Rancho Nuevo, Mesa del Campanario, El Mosco, Paso de San Martín y Puerto del Palo Gordo, para atender algún caso que se haya detectado entre los ganaderos.

Se han atendido 14 casos, 8 han resultado positivos, 3 están en estudio de laboratorio y 3 corresponden a lesiones simples. 

Sin embargo, se han detectado casos en las localidades de El Mosco, Atotonilco, Morillos y Ojo de Agua de San Juan. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El funcionario dio a conocer que en torno al caso del Sermón, el caso ya fue dado de alta. 

Solicitó a los ganaderos, que en caso de detectar casos sospechosos, acercarse al municipio, donde se les brindará la información necesaria para poder atender los animales y aplicarles medicamento para que sanen.

Choque en la Rayón–Valles deja 5 lesionados; dos quedaron prensados
