Detectan más casos de gusano barrenador
Autoridades acercan capacitación a ganaderos para prevenir más casos
CIUDAD FERNÁNDEZ.- En lo que va del mes se han atendido 14 presuntos casos de gusano barrenador, para evitar que se genere una epidemia.
El departamento de Desarrollo Rural, continúa acercando las capacitaciones a los ganaderos, incluso se ha recorrido las comunidades de Ojo de Agua de San Juan, Atotonilco, Las Pilas, Rancho Nuevo, Mesa del Campanario, El Mosco, Paso de San Martín y Puerto del Palo Gordo, para atender algún caso que se haya detectado entre los ganaderos.
Se han atendido 14 casos, 8 han resultado positivos, 3 están en estudio de laboratorio y 3 corresponden a lesiones simples.
Sin embargo, se han detectado casos en las localidades de El Mosco, Atotonilco, Morillos y Ojo de Agua de San Juan.
El funcionario dio a conocer que en torno al caso del Sermón, el caso ya fue dado de alta.
Solicitó a los ganaderos, que en caso de detectar casos sospechosos, acercarse al municipio, donde se les brindará la información necesaria para poder atender los animales y aplicarles medicamento para que sanen.
no te pierdas estas noticias
Choque en la Rayón–Valles deja 5 lesionados; dos quedaron prensados
Redacción
Colisión entre camión y Versa en autopista
Frutas y verduras con alzas hasta de 500 por ciento
Redacción
Jitomate y chile serrano, de los más caros en los supermercados