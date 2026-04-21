Suspenden evento musical; empresa no regresan dinero

CIUDAD VALLES.- La empresa Romo que vendió boletos de 1,200 pesos para un recital de Los Ángeles Negros anunció la suspensión del evento en el Centro Cultural, pero no devolvió el dinero a los compradores de entradas.

La empresa Romo y Asociados Producciones organizó un concierto en el teatro del Centro Cultural el sábado 18 de abril que terminó cancelado y poco después dio a conocer que se reprogramaría la fecha para el evento artístico para el lunes 9 de octubre de este año.

Los ciudadanos, que pagaron boletos con un costo de 700, 1000 y 1,200 pesos, de acuerdo con las categorías dadas a conocer previamente se mostraron inconformes, porque aunque Romo y Asociados dio a conocer un correo para recibir quejas y aclaraciones, en ningún lugar da la opción para la devolución del dinero, tomando en cuenta que faltan seis meses para que se reponga el recital del famoso grupo de los años setentas y ochentas.