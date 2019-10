Camiones recolectores no tocan la campana, denuncian amas de casa

MATEHUALA.- Las unidades recolectoras de basura ya traen su campana, sin embargo, el operador de la unidad no la acciona y es como si no la trajera, señalaron amas de casa.

Varias quejas se han escuchado, sobre todo de amas de casa, las que dicen que no son "adivinas" para saber a qué hora pasará el camión de la basura por su sector, ya que no quieren sacar a las esquinas las bolsas de la basura para que los perros no las desperdiguen.

Se cuestionó al director de Servicios Públicos Municipales, José Refugio Maldonado Manzo, del porqué las unidades recolectoras de la basura no traen la campana de la que se había anunciado meses atrás, en respuesta dijo que a partir del primero de octubre cada unidad ya trae la campana.

Ésta es para que las amas de casa la escuchen y puedan sacar a la calle los desechos, "pero voy a pedir a los operadores de las unidades que no se les olvide tocar la campaña", advirtió.